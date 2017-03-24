All CATEGORIES
☰ Menu

Disappearance

More clues emerge about dead Lafayette Township trustee’s office, where blood was found after his disappearance

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 24, 2017 - 12:07 PM | Updated: March 25, 2017 - 09:40 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A flyer seeking information on missing Lafayette Township trustee Bryon Macron is posted on a light pole on Chippewa Road leading to Chippewa Lake where a body was recovered in the afternoon Tuesday, Feb. 21, 2017 in Lafayette Township, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

opioid26web
Ohio’s opioid epidemic spotlighted as GOP health care repeal plan flops

For a state hit hard by a national heroin epidemic and one that’s fighting back with Medicaid expansion dollars, Ohio is home to one in six Americans who could lose access to drug addiction and mental health services if President Donald Trump and Republicans in Congress take another crack at repealing the Affordable Care Act.

dyer26cut_04
Bob Dyer: Raid by Highway Patrol steams neighborhood
‘Obamacare’ Q&A: Death of Republicans’ repeal effort means what exactly?
union26
Treasurer of Akron firefighters union charged with theft
beacon26
Fake news … really?
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next