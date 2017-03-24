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Disappearance

More clues emerge about dead Lafayette Township trustee’s office, where blood was found after his disappearance

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 24, 2017 - 12:07 PM | Updated: March 25, 2017 - 09:40 AM
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A flyer seeking information on missing Lafayette Township trustee Bryon Macron is posted on a light pole on Chippewa Road leading to Chippewa Lake where a body was recovered in the afternoon Tuesday, Feb. 21, 2017 in Lafayette Township, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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