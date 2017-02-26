All CATEGORIES
☰ Menu

Crowd-funding

More students turn to fundraising websites to tackle tuition burdens

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 26, 2017 - 11:17 PM | Updated: February 27, 2017 - 05:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kent State University student Natalia Roman Alicea talks about her failed GoFundMe site to raise money for her study abroad trip to Cuba. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

wx02cut_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Rare early-March tornado warnings wake up area residents Wednesday; some damage reported - 10:47 PM

Record temperatures in February and tornado warnings on March 1 were labeled “highly unusual” by area meteorologists on Wednesday.

hands02cut_03
Barberton High School students lend helping hands with 3-D printing - 10:27 PM
Bob Dyer: The Cavs joke that nobody got - 10:27 PM
health02cut
Trump idea to expand health care competition faces hurdles - 10:47 PM
Cities oppose proposal that would have state collect their business taxes - 10:47 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next