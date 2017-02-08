All CATEGORIES
☰ Menu

Highland Square crowd sends political message

More than 50 people attend rally to support Highland Square shop owner’s defiant display

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 8, 2017 - 07:39 PM | Updated: February 9, 2017 - 09:30 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A supporter of President Donald Trump named Craig who declined to give his last name taunts a crowd rallying in support of cobbler Bob Ferguson outside Highland Shoe Repair on West Market Street on Wednesday in Akron. The rally was organized after Ferguson received anonymous threats over a window display the shop. Police asked the man to move to the other side of the street to keep order. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Ohio bill would allow protective orders for dating violence - 10:23 PM

A bipartisan bill in the Ohio House would allow victims of dating violence to seek a protective order against an alleged perpetrator.

Oldest American, Adele Dunlap, dies at age 114 - 10:22 PM
Area deaths — Feb. 10 - 10:22 PM
Malone University receives $1 million donation for music program - 10:10 PM
summa29cut
Summa Health loses accreditation for emergency medicine residency program
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next