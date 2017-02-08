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Highland Square crowd sends political message

More than 50 people attend rally to support Highland Square shop owner’s defiant display

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 8, 2017 - 07:39 PM | Updated: February 9, 2017 - 09:30 AM
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A supporter of President Donald Trump named Craig who declined to give his last name taunts a crowd rallying in support of cobbler Bob Ferguson outside Highland Shoe Repair on West Market Street on Wednesday in Akron. The rally was organized after Ferguson received anonymous threats over a window display the shop. Police asked the man to move to the other side of the street to keep order. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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