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Most suburban customers will see little or no increase for Akron’s sewer rate increase

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 8, 2017 - 03:13 PM

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