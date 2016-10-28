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Mother calls police on the cop next door after Halloween tombstone decoration carries her family’s name

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: October 28, 2016 - 03:42 PM | Updated: October 29, 2016 - 11:17 AM
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An undated photo of Dustin Hughes' front yard Halloween display shows a tombstone that has Lisa OBrien of Green family's name inscribed on a tombstone. The decoration wsa replaced with a differnt tombstone. (courtesy Lisa OBrien)


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