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Mother, grandmother didn’t intend for 16-year-old to use heroin that killed him, attorneys say; judge sentences both women to 9 years in prison

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 12, 2016 - 02:54 PM | Updated: October 13, 2016 - 02:24 PM
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Brenda Frye, 52 looks down as her daughter Heather wipes away tears as the pair appear for sentencing in the courtroom of Summit County Common Pleas Court Judge Lynne Callahan on Wednesday in Akron. Judge Callahan sentence both women to 9 years for involuntary manslaughter in the heroin death of Andrew Frye, 16, who was the son of Heather and the grandson of Brenda. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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