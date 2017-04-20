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Court

Mother of 19-year-old drowning victim files $5 million wrongful death suit against man, 57, who said he was teen’s best friend

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 20, 2017 - 02:26 PM | Updated: April 21, 2017 - 08:22 AM

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