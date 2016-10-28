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Mother of student at Akron's Robinson Elementary charged with assaulting secretary

Beacon Journal staff report

Published: October 28, 2016 - 07:29 PM

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