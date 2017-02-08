Move over tribute bands, local bands want a shot at playing Lock 3 this summer

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT4=
PHA+VHJpYnV0ZSBiYW5kcyBtaWdodCBoYXZlIHRyb3VibGUgcGxheWluZyB0aGUgbWFpbiBzdGFn
ZSBhdCBMb2NrIDMgdGhpcyBzdW1tZXIsIHVubGVzcyB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gdGhlcmUg
YmVmb3JlLjwvcD48cD5BIGdyb3VwIG9mIG11c2ljaWFucywgd2hvIHJlbWFpbiBhbm9ueW1vdXMg
Zm9yIGZlYXIgdGhleSB3b3VsZCBiZSBibGFja2xpc3RlZCBieSB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGJv
b2tpbmcgYWdlbnRzLCBhcmUgY2hhbGxlbmdpbmcgdGhlIHByaXZhdGUgcHJvY2VzcyBmb3IgcGlj
a2luZyBMb2NrIDMgcGVyZm9ybWVycy48L3A+PHA+VGhlIGNpdHkgYW5kIHRoZSBBa3JvbiBDaXZp
YyBUaGVhdHJlLCB0aGUgYm9va2luZyBhZ2VudCBmb3IgRnJpZGF5LCBTYXR1cmRheSBhbmQgb3Ro
ZXIgZG93bnRvd24gc2hvd3MsIGVhY2ggdXNlZCB0aGUgd29yZCAmIzgyMjA7cHJvZmVzc2lvbmFs
JiM4MjIxOyB0byBkZXNjcmliZSB0aGUgcHJvY2VzcyBvZiBzZWxlY3RpbmcgYWN0cy4gVGhvdWdo
IGNpdHktc3BvbnNvcmVkIGFuZCB0YXhwYXllciBmdW5kZWQsIHRoZXJlIGlzIG5vIGNvbXBldGl0
aXZlIGJpZGRpbmcsIHdoaWNoIHdvdWxkIHByb2R1Y2UgcHVibGljIGxpc3RzIG9mIHBlcmZvcm1l
cnMgd2hvIGFwcGx5IGFuZCBob3cgbXVjaCBlYWNoIGNoYXJnZS48L3A+PHA+VGhlIGdyb3VwIG9m
IHNpeCBtdXNpY2lhbnMsIHdobyBzYXkgdGhleSBoYWlsIGZyb20gQ3V5YWhvZ2EsIE1lZGluYSwg
U3VtbWl0IGFuZCBTdGFyayBjb3VudGllcywgY2FsbCB0aGVtc2VsdmVzIEZhbnMgb2YgTG9jayAz
IExpdmUuIFRoZXkgaGF2ZSBubyBxdWFycmVsIHdpdGggaG93IHRoZSBzdW1tZXIgY29uY2VydCBz
ZXJpZXMgaXMgcnVuLiBUbyB0aGUgY29udHJhcnksIHRoZXkgcHJhaXNlIHRoZSBvcGVyYXRpb24g
YW5kIGl0cyBwZXJmb3JtZXJzIHdobyBrZWVwIHRoZSBmYW5zIGNvbWluZyBiYWNrIHllYXIgYWZ0
ZXIgeWVhci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyBob3cgeW91IGNvdWxkIGRv
IGFueSBiZXR0ZXIgdGhhbiB0aGUgY3Jvd2RzIHRoYXQgdGhleSBhcmUgZ2V0dGluZywmIzgyMjE7
IHNhaWQgdGhlIGdyb3VwJiM4MjE3O3Mgc3Bva2VzbWFuLCB3aG8gcGxheXMgbXVsdGlwbGUgaW5z
dHJ1bWVudHMsIHNwb2tlIG9uIHRoZSBjb25kaXRpb24gdGhhdCBoaXMgbmFtZSBub3QgYmUgdXNl
ZC4gJiM4MjIwO1RoYXQgd2FzIG5ldmVyIGEgY29tcGxhaW50LiBGcm9tIGFueW9uZSBJIHRhbGsg
dG8sIHRoaXMgaXMgdGhlIGJlc3QgcnVuIHZlbnVlIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvLiBUaGUgcHJv
YmxlbSBpcyB3aGVuIHlvdSBzZWUgdGhlIHNhbWUgYWN0cyBmb3VyIHllYXJzIGluIGEgcm93IGFu
ZCB5b3Uga25vdyBvdGhlciBhY3RzIGhhdmUgYXBwbGllZC4gQW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyBub3Qg
dG8ga25vY2sgdGhvc2UgYWN0cyBbdGhhdCBnZXQgYm9va2VkXS4gSXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IHRo
YXQgb3RoZXJzIHNob3VsZCBiZSBjb25zaWRlcmVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2hlcmUgdGhleSBh
cmUgY29uY2VybmVkIGlzIGluIHRoZSBiYW5kIHNlbGVjdGlvbiBwcm9jZXNzLiBUaGV5IHdhbnQg
dG8gc2VlIG1vcmUgdHJhbnNwYXJlbmN5IHNvIGNoZWFwZXIgKHRob3VnaCBub3QgbmVjZXNzYXJp
bHkgbG9jYWwpIGFjdHMgb2YgYSBzaW1pbGFyIGNhbGliZXIgZ2V0IGEgZmFpciBzaGFrZSBvciBh
dCBsZWFzdCBrbm93IHdoYXQmIzgyMTc7cyByZXF1aXJlZCBvZiB0aGVtIHRvIGdldCBoaXJlZC48
L3A+PHA+Q3Jvd2RlZCBmaWVsZDwvcD48cD5Ib3dhcmQgUGFyciwgZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9y
IGF0IHRoZSBDaXZpYywgZGVzY3JpYmVkIHRoZSBzZWxlY3Rpb24gcHJvY2VzcyBhcyBpbmZvcm1h
bCBhbmQgZHJpdmVuIGJ5IGhvdyBzdWNjZXNzZnVsIGJhbmRzIGhhdmUgYmVlbiBpbiBkcmF3aW5n
IGNyb3dkcyBkb3dudG93biBpbiB5ZWFycyBwYXN0LjwvcD48cD5BcyBhIGZvcm1lciB2b2NhbGlz
dCBhbmQgZWxlY3RyaWMgYmFzcyBwbGF5ZXIgaW4gYSBiYW5kLCBKYW1lcyBIYXJkeSBzeW1wYXRo
aXplcyB3aXRoIGxvY2FsIG11c2ljaWFucyBsb29raW5nIGZvciBhIGNhbGwgYmFjayBmcm9tIGEg
dmVudWUgYm9va2VyLiBBcyBjaGllZiBvZiBzdGFmZiBmb3IgQWtyb24gTWF5b3IgRGFuIEhvcnJp
Z2FuLCBIYXJkeSBzYWlkIGVjb25vbWljcyBhbmQgdGFsZW50IGdvIGhhbmQtaW4taGFuZCB3aGVu
IG1lYXN1cmluZyB0aGUgc3VjY2VzcyBvZiBwZXJmb3JtYW5jZXMuPC9wPjxwPlRoZSBjaXR5IHRh
bGxpZXMgYmVlciwgY29uY2Vzc2lvbiBhbmQgdGlja2V0IHNhbGVzIHRvIGNhbGN1bGF0ZSBmYW4g
Y291bnRzLiAmIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIHJlYWxseSB0aGUgZm9ybXVsYSwmIzgyMjE7IHNh
aWQgSGFyZHksIHdobyByZXBvcnRlZCB0aGF0IGFubnVhbCBhdHRlbmRhbmNlIGhhcyBjbGltYmVk
IHN0ZWFkaWx5IGZyb20gMjcyLDcyOSBpbiAyMDEyIHRvIDMyOSw4NzUgbGFzdCB5ZWFyLjwvcD48
cD5QYXJyIHNhaWQgcmVjdXJyaW5nIGFjdHMgYXJlIGEgc2hvZS1pbi4gV2hlbiB0aGVpciBjcm93
ZHMgc2hyaW5rLCB0aG91Z2gsIGhlIGNvbnNpZGVycyBvdGhlciBhY3RzIHRoYXQgY3Jhbmsgb3V0
IHNpbWlsYXIgdHVuZXMgb3IgYSBkaWZmZXJlbnQgc291bmQgdG8gcmVhY2ggYSBjaGFuZ2luZyBh
dWRpZW5jZS4gPC9wPjxwPlRyaWJ1dGUsIG9yIGNvdmVyLCBiYW5kcyBoYXZlIGNvbWUgYSBsb25n
IHdheSBzaW5jZSAyMDAzIHdoZW4gUGFyciBhbmQgdGhlIG5vbnByb2ZpdCBDaXZpYyBzdGVwcGVk
IGludG8gYSAmIzgyMjA7bWFuYWdlbWVudCBmYWNpbGl0YXRpb24gcm9sZSYjODIyMTsgb24gdGhl
IHN1bW1lciBjb25jZXJ0IHNlcmllcyAmIzgyMTI7IHByb3ZpZGluZyBuZWFyYnkgZHJlc3Npbmcg
cm9vbXMsIHRlY2huaWNhbCBhbmQgc291bmQgZXhwZXJ0aXNlLCBhbmQgZHJhZnRpbmcgY29udHJh
Y3RzIHRvIGJvb2sgYXJ0aXN0cy4gVGhlbiwgYW55IG9sZCB0cmlidXRlIGJhbmQgd291bGQgZG8u
IFRvZGF5LCBQYXJyIHNhaWQsIHNvcGhpc3RpY2F0ZWQgZmFucyBoYXZlIGNvbWUgdG8gZXhwZWN0
IGNlcnRhaW4gYWN0cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1pvc28gaXMgYSBnb29kIGV4YW1wbGUgb2YgdGhh
dCwmIzgyMjE7IFBhcnIgc2FpZCBvZiB0aGUgQ2FsaWZvbnJpYS1iYXNlZCBMZWQgWmVwcGxpbiB0
cmlidXRlIGJhbmQuICYjODIyMDtXaGVuIHRoaXMgd2hvbGUgdHJpYnV0ZSB0aGluZyBzdGFydGVk
LCBpdCB3YXMgYSBkaWZmZXJlbnQgd29ybGQuIEFueW1vcmUsIHdlJiM4MjE3O3JlIHNlZWluZyBw
ZW9wbGUgd2hvIGFyZSBzcGVjaWZpY2FsbHkgWm9zbyBmYW5zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGVhZGxp
bmVyJiM4MjE3O3MgcnVsZTwvcD48cD5Tb21lIGFjdHMgJiM4MjEyOyBlc3BlY2lhbGx5IHRoZSBo
ZWFkbGluZXJzIHdobyB0cmF2ZWwgdGhlIGNvdW50cnkgJiM4MjEyOyBjb3N0IGJldHdlZW4gJDEw
LDAwMCBhbmQgJDEyLDAwMCBhIG5pZ2h0IHRvIHBsYXkgcm9jayAmIzgyMTY7biYjODIxNzsgcm9s
bCBmcm9tIHRoZSAmIzgyMTc7NzBzLCAmIzgyMTc7ODBzIGFuZCAmIzgyMTc7OTBzIG9uIEZyaWRh
eSBuaWdodHMuPC9wPjxwPlRoZSBzaG93cyBhcmUgcHJvZ3JhbW1lZCBieSBXT05FICg5Ny41LUZN
KS4gVGhlIGNoZWFwZXN0IGF0dHJhY3Rpb25zIGNvc3QgYmV0d2VlbiAkMiw1MDAgYW5kICQzLDUw
MCwgUGFyciBzYWlkLjwvcD48cD5BbHRvZ2V0aGVyLCB0aGUgY2l0eSBzcGVudCAkMS42IG1pbGxp
b24gKGRvd24gZnJvbSAkMS44IG1pbGxpb24gaW4gMjAxNSkgb24gTG9jayAzIGVudGVydGFpbm1l
bnQgbGFzdCB5ZWFyLCBpbmNsdWRpbmcgJDMyMCwwMDAgZm9yIHBlcmZvcm1lcnMgb24gRnJpZGF5
IG5pZ2h0IGJsb3dvdXRzLCBlY2xlY3RpYyBTYXR1cmRheSBuaWdodCBjb3VudHJ5LCB1cmJhbiBh
bmQgYW4gb2NjYXNpb25hbCBoaXAtaG9wIGFjdCwgYW5kIGFsbW9zdCBleGNsdXNpdmVseSBsb2Nh
bCBhY3RzIG9uIHRoZSBpbnRpbWF0ZSwgY29uY3JldGUgc3RlcHMgb2YgTG9jayA0LiBSZXZlbnVl
IGluIDIwMTYgdG90YWxlZCAkODA2LDYxNSwgdXAgZnJvbSAkNzAzLDAwOCB0aGUgeWVhciBiZWZv
cmUuPC9wPjxwPlRoZXNlIGd1eXMsIGFnYWluPC9wPjxwPldoZW4gUGFyciBnZXRzIGEgY2FsbCBv
ciBlbWFpbCBmcm9tIG11c2ljaWFucyBsb29raW5nIGZvciBhIHNob3QsIGhlIHNhaWQgaGUgR29v
Z2xlcyB0aGVtLiAmIzgyMjA7SWYgSSBzZWUgYWJzb2x1dGVseSBub3RoaW5nLCB0aGF0JiM4MjE3
O3MgYSByZWQgZmxhZywmIzgyMjE7IFBhcnIgc2FpZC4gJiM4MjIwO0lmIEkgc2VlIDQ3IHdlYiBw
YWdlcyBwb3AgdXAsIHRoYXQgdGVsbHMgbWUgc29tZXRoaW5nIGVsc2UuIEFuZCBJIHVzdWFsbHkg
ZG8gdGhhdCB3aGVuIHRhbGtpbmcgdG8gdGhlbSBvbiB0aGUgcGhvbmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5O
ZXh0LCBoZSBjb25zaWRlcnMgdGhlaXIgZmFuIGJhc2UsIHdoaWNoIGhlIG1lYXN1cmVzIGJ5IGxp
a2VzIGFuZCBmb2xsb3dlcnMgb24gdGhlaXIgc29jaWFsIG1lZGlhIGFjY291bnRzLiBCYW5kcyB3
aXRoIGVzdGFibGlzaGVkIHByb21vdGlvbmFsIHNraWxscyBnZXQgYmV0dGVyIGNvbnNpZGVyYXRp
b24uPC9wPjxwPkZpbmFsbHksIGhlIGNoZWNrcyBmb3IgZml0LCBwYWlyaW5nIGFwcHJvcHJpYXRl
bHkgb3BlbmluZyBhY3RzIHdpdGggaGVhZGxpbmVycy4gSWYgVG9tIFBldHR5IGdvZXMgb24gYXQg
NyBwLm0uLCBNZWdhZGVhdGggZG9lc24mIzgyMTc7dCBtYWtlIHNlbnNlIGFzIGFuIG9wZW5lci48
L3A+PHA+QW5kIHRpbWUgaXMgb2YgdGhlIGVzc2VuY2UuIEVhY2ggeWVhciwgUGFyciYjODIxNztz
IGNyZXcgZmlsbCAyMDAgYWN0cyBhdCB0aGUgQ2l2aWMsIDUwIGF0IEUuSi4gVGhvbWFzIEhhbGwg
KHRocm91Z2ggYSBwYXJ0bmVyc2hpcCBmb3JtZWQgaW4gQXVndXN0IDIwMTUpLCBhYm91dCAzMCBh
dCBMb2NrIDMgYW5kIGFub3RoZXIgMjAgb3Igc28gYXQgTG9jayA0ICYjODIxMjsgcGx1cyBjb21t
dW5pdHkgZXZlbnRzIHRoYXQgcmVxdWVzdCBsaXZlIHR1bmVzLjwvcD48cD5UaGUgc2FtZSBhY3Rz
IHJldHVybiBldmVyeSB5ZWFyLiBBIGZ1bGwgc3VtbWVyIHNjaGVkdWxlIHdpbGwgYmUgcG9zdGVk
IGluIEFwcmlsLjwvcD48cD5CdXQgYW1vbmcgdGhlIDMyIG91dC1vZi10b3duIGFuZCA1NCBOb3J0
aGVhc3QgT2hpbyBhY3RzIGFscmVhZHkgYm9va2VkIGZvciAyMDE3IGlzIEJydWNlIGluIHRoZSBV
U0EsIGEgU3ByaW5nc3RlZW4gdHJpYnV0ZSBiYW5kLiBUaGUgZW5zZW1ibGUgaGFzIDUsODUwIGZv
bGxvd2VycyBvbiBGYWNlYm9vaywgaXMgcGxheWluZyBpbiBMYXMgVmVnYXMgdGhpcyB3ZWVrIHRo
ZW4gd2lsbCBjcmlzcy1jcm9zcyBBbWVyaWNhIGJlZm9yZSBzdG9wcGluZyBpbiBOb3J0aGVhc3Qg
T2hpbyBvdmVyIHRoZSBKdWx5IEZvdXJ0aCB3ZWVrZW5kLiBBa3JvbiBuYWJiZWQgdGhlIGNyb3dk
LXBsZWFzZXIgZm9yIEp1bHkgMiwgYSBTdW5kYXkuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgdGhlIGZpZnRo
IHN0cmFpZ2h0IHllYXIgdGhlIGJhbmQgd2lsbCBwbGF5IGhlcmUuPC9wPjxwPkZhbnMgb2YgTG9j
ayAzIExpdmUsIHRoZSBncm91cCBvZiBhbm9ueW1vdXMgbXVzaWNpYW5zLCBsaXN0cyBvbiA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW9tdXNpY2ZhbnMuY29tLyI+aXRzIHdlYnNpdGU8L2E+IDEzIGFj
dHMgb24gYSB0aGlyZCBvciBmb3VydGggc3RyYWlnaHQgYXBwZWFyYW5jZS4gVGhlIGdyb3VwIHNl
bnQgdGhlIGNpdHkgYSByZXF1ZXN0IGZvciByZWNvcmRzIHRoYXQgd291bGQgZGV0YWlsIHRoZSBi
YW5kIHNlbGVjdGlvbiBwcm9jZXNzLiBJdCBtYXkgYmUgZGlzYXBwb2ludGVkLiBObyBmb3JtYWwg
cHJvY2VzcyBleGlzdHMuPC9wPjxwPlBhcnIgYW5kIEhhcmR5IHdlbGNvbWUgYSBkaXNjdXNzaW9u
IG9uIGhvdyB0byBtYWtlIHRoZSBwcm9jZXNzIG1vcmUgZnJpZW5kbHkgdG8gdXAtYW5kLWNvbWlu
ZyBiYW5kcy4gQnV0IGlmIHRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IHBsYXkgdGhlIHllYXIgYmVmb3JlIG9y
IGFyZW4mIzgyMTc7dCBvbiBhIGRlY2lzaW9uLW1ha2VyJiM4MjE3O3MgcmFkYXIsIGEgYmFuZCBj
YW4gb25seSBjYWxsIHRoZSBDaXZpYyBhdCAzMzAtNTM1LTMxNzkgLCBlbWFpbCBQYXJyIGF0IGhw
YXJyQGFrcm9uIGNpdmljLmNvbSBvciBhcHBseSBvbmxpbmUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5sb2NrM2xpdmUuY29tL2Zvcm0vYmFuZC1hcHBsaWNhdGlvbiI+bG9jazNsaXZlLmNvbS9mb3Jt
L2JhbmQtYXBwbGljYXRpb248L2E+LjwvcD48cD5BbmQgd2FpdCBmb3IgYSBjYWxsIGJhY2suPC9w
PjxwPkRvdWcgTGl2aW5nc3RvbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3OTIgb3IgPGEg
aHJlZj0ibWFpbHRvOmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5kbGl2aW5nc3Rv
bkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUJKRG91ZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7QUJK
RG91ZyZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.