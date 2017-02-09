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Music

Move over tribute bands, local bands want a shot at playing Lock 3 this summer

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 9, 2017 - 01:48 PM
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The Juke Hounds band members (from left) Bob Gardner, Jim Kormanik, Gerard Dominick, Mark Smallwood, and Doug Barber at their studio in Hudson. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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