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Charter schools

Multi-state investigation alleges Akron-area charter school founder bilked millions from parents, students, taxpayers

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 23, 2017 - 05:41 PM
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