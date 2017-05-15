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Multiple deaths reported in Akron house fire; neighbor says children lived there

Beacon Journal staff report

Published: May 15, 2017 - 07:23 AM | Updated: May 15, 2017 - 09:06 AM


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Fatal fire at 693 Fultz St. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)


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