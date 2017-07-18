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Dialogue

Muslim and Jewish faith groups find common ground through round table discussion

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 18, 2017 - 07:46 PM
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Martin Belsky, Professor of Law and the University of Akron, discusses antisemitism and Islamophobia with his table during an interfaith round table discussion held at the Islamic Society of Akron and Kent . (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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