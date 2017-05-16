All CATEGORIES
☰ Menu

Tragedy

Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely

By Amanda Garrett and Rick Armon
Beacon Journal staff writers

Published: May 16, 2017 - 08:08 AM | Updated: May 17, 2017 - 01:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Amanda Boggs (left), a family member, is comforted by a neighbor Tuesday as they stand near the house 693 Fultz Street in Akron, where seven people, two adults and five children, died in a Monday morning fire. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

Bob Dyer: Unless you hate your kids, do this - 10:08 PM

I forget about this most of the time, which enables me to function pretty well day-to-day.

facemire18cut_01
Malnourished dogs on the mend after being rescued from owner’s home; Akron woman pleads guilty to animal cruelty - 10:09 PM
stowwalk18cut_01
Graduating Stow high school students return to walk hallways of elementaries one last time - 10:09 PM
fatal18cut_01
Summit County medical examiner: All seven victims of Akron house fire died of smoke inhalation - 10:09 PM
Computer glitch blamed for 3,800 erroneous letters going to Akron water customers - 10:08 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next