All CATEGORIES
☰ Menu

Tragedy

Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely

By Amanda Garrett and Rick Armon
Beacon Journal staff writers

Published: May 16, 2017 - 08:08 AM | Updated: May 17, 2017 - 01:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Amanda Boggs (left), a family member, is comforted by a neighbor Tuesday as they stand near the house 693 Fultz Street in Akron, where seven people, two adults and five children, died in a Monday morning fire. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

firesearch19cut_03 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Authorities search two nearby houses in connection to Akron fire that killed seven, police say - 11:25 PM

Investigators searched two houses on Hillcrest Street on Thursday afternoon as part of a probe into the nearby house fire Monday that left a family of seven dead.

round19_01
Treatment is key to helping troubled youth, juvenile court judge says during Roundtable discussion - 10:22 PM
barbreads19_03
Barberton launches communitywide early childhood education initiative - 10:21 PM
Scholarship plan draws resistance and low turnout to meeting - 10:21 PM
Fairlawn looks to buy vacant property along Ridgewood Road - 10:21 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next