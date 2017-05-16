All CATEGORIES
☰ Menu

Tragedy

Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely

By Amanda Garrett and Rick Armon
Beacon Journal staff writers

Published: May 16, 2017 - 08:08 AM | Updated: May 17, 2017 - 01:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Amanda Boggs (left), a family member, is comforted by a neighbor Tuesday as they stand near the house 693 Fultz Street in Akron, where seven people, two adults and five children, died in a Monday morning fire. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

coach18cut_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Coach House Theatre expected to shut down due to financial struggles of Akron Woman’s City Club - 11:34 PM

Coach House Theatre is closing after a 90-year run.

ellet18_01
Gunshots at Ellet park send parents, kids running for cover Tuesday night - 11:34 PM
Bob Dyer: Unless you hate your kids, do this - 10:08 PM
trump18cut_09
Special counsel named to probe Trump-Russia ties - 11:35 PM
facemire18cut_01
Malnourished dogs on the mend after being rescued from owner’s home; Akron woman pleads guilty to animal cruelty - 10:09 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next