All CATEGORIES
☰ Menu

Tragedy

Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely

By Amanda Garrett and Rick Armon
Beacon Journal staff writers

Published: May 16, 2017 - 08:08 AM | Updated: May 17, 2017 - 01:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Amanda Boggs (left), a family member, is comforted by a neighbor Tuesday as they stand near the house 693 Fultz Street in Akron, where seven people, two adults and five children, died in a Monday morning fire. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

ticks20cut_01 Victoria Arocho - AP
Mild winters result in more ticks, parks staff reports

If you’ve gone your entire life without seeing a tick, your luck might run out this year.

betty20cut_01
Betty Lin-Fisher: Akron-area women leaders share their advice in new book
Study finds LeBron James on roster impacts economy near arena; Cleveland rocks when he’s in lineup
APTOPIX_Trump_US_Colombia_23112.jpg-4b981~14
Trump tells Russians FBI’s Comey was a ‘nut job’; Russia probe looks at close Trump aide
Trump draft speech to Muslims on first foreign trip: Drive out terrorists
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next