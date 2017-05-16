All CATEGORIES
☰ Menu

Tragedy

Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely

By Amanda Garrett and Rick Armon
Beacon Journal staff writers

Published: May 16, 2017 - 08:08 AM | Updated: May 17, 2017 - 01:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Amanda Boggs (left), a family member, is comforted by a neighbor Tuesday as they stand near the house 693 Fultz Street in Akron, where seven people, two adults and five children, died in a Monday morning fire. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

Huggins21_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Merged family’s journey ends in one of Akron’s deadliest fires - 11:20 PM

Durand Huggins was trapped Monday, tethered to a dialysis machine — dirty blood flowing out of his body through one tube, cleaned blood flowing back in through another — when worry turned to dread.

vigil21_04
Community holds candlelight vigil after Akron house fire kills seven family members - 11:18 PM
Bob Dyer: Robocallers still winning - 9:16 PM
Iran’s president trounces hard-liner to win second term, says Iran seeks “path of coexistence and interaction with the world” - 11:20 PM
Saudis welcome Trump with gold medal, receive arms package - 11:20 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next