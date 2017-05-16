All CATEGORIES
☰ Menu

Tragedy

Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely

By Amanda Garrett and Rick Armon
Beacon Journal staff writers

Published: May 16, 2017 - 08:08 AM | Updated: May 17, 2017 - 01:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Amanda Boggs (left), a family member, is comforted by a neighbor Tuesday as they stand near the house 693 Fultz Street in Akron, where seven people, two adults and five children, died in a Monday morning fire. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

barbreads19_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Barberton launches communitywide early childhood education initiative

BARBERTON: Barberton officials this week kicked off a communitywide early childhood education effort with a Magical Beginnings resource fair.

firesearch19cut_03
Authorities search two nearby houses in connection to Akron fire that killed seven, police say
round19_01
Treatment is key to helping troubled youth, juvenile court judge says during Roundtable discussion
Scholarship plan draws resistance and low turnout to meeting
Officers_Killer_Mistakenly_Honored_56774.jpg-c04aa_00~2
Cincinnati mistakenly honors man suspected of killing officer - 10:55 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next