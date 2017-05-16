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Tragedy

Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely

By Amanda Garrett and Rick Armon
Beacon Journal staff writers

Published: May 16, 2017 - 08:08 AM | Updated: May 17, 2017 - 01:57 PM
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Amanda Boggs (left), a family member, is comforted by a neighbor Tuesday as they stand near the house 693 Fultz Street in Akron, where seven people, two adults and five children, died in a Monday morning fire. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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