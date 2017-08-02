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National Hamburger Festival to sizzle on Akron’s Main Street Aug. 12-13; it’s 12th year for event that celebrates All-American treat

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: August 2, 2017 - 06:03 PM | Updated: August 3, 2017 - 08:30 AM
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Hamburgers from Menches Brothers' in Uniontown at the 2017 National Hamburger Festival Media Event & Burger Tasting at The Game Grill & Bar in Akron, Ohio. This years Hamburger Festival will be held at Lock 3 on August 12-13. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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