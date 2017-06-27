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National organization awards $10,000 each to local African American males making a difference

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 27, 2017 - 05:56 PM
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BMe Community Manager Ace Epps and 2016 BMe award winner Willie McGee, 33, pose for a portrait at Summit Artspace on Monday in Akron. The Akron chapter of the BMe organization awarded six area black men with $10,000 each to use for local community service projects. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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