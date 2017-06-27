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National organization awards $10,000 each to local African-American males making a difference

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 27, 2017 - 05:56 PM | Updated: June 28, 2017 - 07:29 AM
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Aaron Ace Epps, community manager for the Akron chapter of BMe, stands for a portrait at Summit Artspace in downtown Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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