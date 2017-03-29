National Press Club president talks to Akron audience about Trump and media

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Sm91cm5hbGlzbSBpcyB1bmRlciBhdHRhY2sgYnV0IGlzIG5vdCBkb29tZWQsIGRlc3BpdGUg
dGhlIHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBkZWNsYXJpbmcgcmVwb3J0ZXJzIHRo
ZSBlbmVteSBvZiB0aGUgQW1lcmljYW4gcGVvcGxlLCB0aGUgTmF0aW9uYWwgUHJlc3MgQ2x1YiBw
cmVzaWRlbnQgc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgYXQgdGhlIEFrcm9uIFByZXNzIENsdWIuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUcnVtcCYjODIxNztzIHN0YXRlbWVudCBoYXMgcHV0IGpvdXJuYWxpc3RzIG9uIHRoZSBk
ZWZlbnNlLCYjODIyMTsgc2FpZCBKZWZmIEJhbGxvdSwgdGhlIGZpcnN0IGJsYWNrIG1hbiB0byBi
ZSBuYW1lZCBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIE5hdGlvbmFsIFByZXNzIENsdWIgaW4gdGhlIG9yZ2Fu
aXphdGlvbiYjODIxNztzIDEwOS15ZWFyIGhpc3RvcnkuICAmIzgyMjA7U29tZSBqb3VybmFsaXN0
cyB1c2VkIHBocmFzZXMgdG8gZmlnaHQgYmFjay4gU29tZSB3b3JlIFQtc2hpcnRzIHRoYXQgc2Fp
ZCAmIzgyMTY7V2UgYXJlIG5vdCB0aGUgZW5lbXkmIzgyMTc7ICYjODIzMDsgVGhlIFdhc2hpbmd0
b24gUG9zdCBwbGFjZWQgJiM4MjE2O0RlbW9jcmFjeSBEaWVzIGluIERhcmtuZXNzJiM4MjE3OyB1
bmRlciBpdHMgbWFzdGhlYWQgYW5kIHRoZSBOZXcgWW9yayBUaW1lcyBjYW1lIG91dCB3aXRoICYj
ODIxNjtUaGUgdHJ1dGggaXMgbW9yZSBpbXBvcnRhbnQgbm93IHRoYW4gZXZlci4gVGhlIE5hdGlv
bmFsIFByZXNzIENsdWImIzgyMTc7cyB3ZWJzaXRlIGFkZGVkIHRoZSBsaW5lICYjODIxNjtXZSBh
cmUgdGhlIENvbnN0aXR1dGlvbi4mIzgyMTc7JiM4MjIxOzwvcD48cD5CYWxsb3UsIGEgbmV3cyBl
ZGl0b3IgYXQgQWwgSmF6ZWVyYSBNZWRpYSBOZXR3b3JrICYjODIxMjsgYSAyNC1ob3VyIGdsb2Jh
bCBuZXR3b3JrICYjODIxMjsgc3Bva2UgdG8gc2V2ZXJhbCBodW5kcmVkIHBlb3BsZSBhdCBRdWFr
ZXIgU3F1YXJlLiBUaGUgZXZlbnQgd2FzIGNvLXNwb25zb3JlZCBieSBBbHBoYSBQaGkgQWxwaGEg
RnJhdGVybml0eSBJbmMuIGFuZCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiYjODIxNztzIEJsaXNz
IEluc3RpdHV0ZSBvZiBBcHBsaWVkIFBvbGl0aWNzLjwvcD48cD5CYWxsb3Ugc2FpZCBqb3VybmFs
aXN0cyB0YWtlIHRoZSBGaXJzdCBBbWVuZG1lbnQgb2YgdGhlIFUuUy4gQ29uc3RpdHV0aW9uIHRv
IGhlYXJ0LCBjYWxsaW5nIGZyZWVkb20gb2Ygc3BlZWNoICYjODIyMDt0aGUgbGVhZCBoaXR0ZXIg
Zm9yIHRoZSBCaWxsIG9mIFJpZ2h0cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgYW1lbmRtZW50
IG1lYW5zIGdvdmVybm1lbnQgc2hvdWxkIGJlIGFjY2Vzc2libGUgYW5kIGFjY291bnRhYmxlIHRv
IHRoZSBwZW9wbGUsIHRvIHVzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+ICYjODIyMDtJdCBtZWFu
cyBubyBnb3Zlcm5tZW50IG1lZXRpbmdzIGNhbiBiZSBoZWxkIHByaXZhdGVseSB3aXRob3V0IG5v
dGljZSwgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgY2FuJiM4MjE3O3QgcHJldmVudCB0aGUgcmVsZWFzZSBvZiBk
b2N1bWVudHMgcGVydGFpbmluZyB0byB0aGUgd29ya2luZ3Mgb2YgZ292ZXJubWVudCwgd2UgYXJl
IG5vdCB0byBiZSByZXN0cmljdGVkIGZyb20gcmFpc2luZyBxdWVzdGlvbnMgb24gYmVoYWxmIG9m
IHRoZSBjaXRpemVucnkgdG8gZ2l2ZSB0aGVtIGluZm9ybWF0aW9uICYjODIzMDsgb3ZlcmFsbCwg
d2UgYXMgYSBwcm9mZXNzaW9uIHRha2UgdGhlIGFtZW5kbWVudCB0byBtZWFuIHRoYXQgdGhlIGdv
dmVybm1lbnQgY2FuJiM4MjE3O3QgcGFzcyBhIGxhdyBwcmV2ZW50aW5nIHVzIGZyb20gZG9pbmcg
b3VyIGpvYnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSBzYWlkIHdoYXQgaXQgbWVhbnMgaW4gdGhlIGN1cnJl
bnQgZW52aXJvbm1lbnQgaXMgdGhhdCB3aGVuIFNlY3JldGFyeSBvZiBTdGF0ZSBSZXggVGVsbGVy
c29uIGxlYXZlcyB0aGUgcHJlc3MgY29ycHMgYmVoaW5kIHVzaW5nIGEgYm9ndXMgZXhjdXNlLCB0
aGF0JiM4MjE3O3Mgb2JzdHJ1Y3RpbmcgdGhlIHB1YmxpYyBmcm9tIGdldHRpbmcgaW5mb3JtYXRp
b24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtBIHRheHBheWVyIHN1cHBvcnRzIGFuIGVsZWN0ZWQgb2ZmaWNpYWwg
d2hvIHRha2VzIGFuIG9hdGggb2Ygb2ZmaWNlIHRvIHByb3RlY3QgYW5kIGRlZmVuZCB0aGUgQ29u
c3RpdHV0aW9uLCYjODIyMTsgQmFsbG91IHNhaWQuICYjODIyMDtUaGUgbGFzdCB0aW1lIEkgY2hl
Y2tlZCwgeW91IGNhbiYjODIxNzt0IHNheSAmIzgyMTY7SSYjODIxNzttIGdvaW5nIHRvIGVuZm9y
Y2UgdGhpcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBDb25zdGl0dXRpb24gYW5kIG5vdCBhbm90aGVyLiYjODIxNzsg
V2hlbiBwZW9wbGUgc2h1dCB0aGUgZG9vciBhbmQgcHJldmVudCB5b3UgZnJvbSBnZXR0aW5nIGlu
Zm9ybWF0aW9uLCB1c2UgdGhlIEZyZWVkb20gb2YgSW5mb3JtYXRpb24gQWN0LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+SGUgc2FpZCBqb3VybmFsaXN0cyBjYW4gYWxzbyBjb25zdWx0IHdpdGggb3JnYW5pemF0aW9u
cyBsaWtlIHRoZSBOYXRpb25hbCBQcmVzcyBDbHViIG9yIHVzZSBQb2xpdGljbyBmYWN0IGNoZWNr
ZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBsZWFybmVkIGdyb3dpbmcgdXAgdGhhdCB3aGVuIHRoZSBwcmVz
aWRlbnQgb2YgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgc2FpZCBzb21ldGhpbmcsIGl0JiM4MjE3O3Mgc3Vw
cG9zZWQgdG8gbWF0dGVyIGFuZCBiZSBmYWN0dWFsLCYjODIyMTsgQmFsbG91IHNhaWQuIDwvcD48
cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB1cCB0byB1cyBhcyBqb3VybmFsaXN0cyB0byBjb25zdGFudGx5
IGNvcnJlY3QgdGhlIHJlY29yZC4gQnV0IHdlJiM4MjE3O3JlIGluIG5ldyB0ZXJyaXRvcnksIG5v
dCBuZWNlc3NhcmlseSB0cnVzdGluZyB3aGF0JiM4MjE3O3MgY29taW5nIG91dCBvZiB0aGUgbW91
dGggb2YgdGhlIGxlYWRlciBvZiB0aGUgZnJlZSB3b3JsZC4gVGhhdCYjODIxNztzIGEgdG91Z2gg
cGxhY2UgdG8gYmUuIEZhY3QgY2hlY2tpbmcgaXMgaW1wb3J0YW50LCBiZWNhdXNlIHdlIGdldCBp
dCB3cm9uZywgdG9vLiBJdCYjODIxNztzIG5vdCBhIGdhbWUgb2YgZ290Y2hhLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7VHJ1dGggaXMgbm90IGEgZ2FtZSBhdCBhbGwuIEpvdXJuYWxpc3RzIGhhdmUgdG8gZGlzdGlu
Z3Vpc2ggYmV0d2VlbiBsaWVzLCBmcm9tIGhvbmVzdCBlcnJvcnMsIHN1YnN0YW5jZSBhbmQgaW50
ZW50LCYjODIyMTsgaGUgY29udGludWVkLiAmIzgyMjA7SWYgeW91IG1ha2UgYSBtaXN0YWtlLCBj
bGVhbiBpdCB1cCBhbmQgbW92ZSBvbi4gSWYgeW91IGNhbiYjODIxNzt0IGdldCBmYWN0cyBjb3Jy
b2JvcmF0ZWQsIHByb3RlY3QgeW91cnNlbGYgYnkgdGVsbGluZyB0aGUgdHJ1dGguJiM4MjIxOzwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2UgY2FuIGFuZCBzaG91bGQgcG9saWNlIG91cnNlbHZlcy4gRmFrZSBuZXdz
IGlzIGRpZmZlcmVudC4gUHJvcGFnYW5kYSBpcyBub3QgbmV3LCBjYWxsIGl0IGZvciB3aGF0IGl0
IGlzLiBXaGVuZXZlciBzb21lb25lIGF0dGFja3MgeW91LCB0aGUgb25lIGJhc2ljIGZhY3QgaXMg
dGhhdCB3ZSBhcmUgdGhlIENvbnN0aXR1dGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRlc3BpdGUgVHJ1bXAm
IzgyMTc7cyByZWxlbnRsZXNzIGF0dGFja3Mgb24gdGhlICYjODIyMDtmYWtlIG5ld3MmIzgyMjE7
IG1lZGlhLCBhIFF1aW5uaXBpYWMgVW5pdmVyc2l0eSBwb2xsIHJlbGVhc2VkIGxhc3QgbW9udGgg
aW5kaWNhdGVzIGEgbWFqb3JpdHkgb2YgQW1lcmljYW5zIHNheSB0aGV5IHRydXN0IHRoZSBtZWRp
YSBtb3JlIHRoYW4gVHJ1bXAgYWJvdXQgaW1wb3J0YW50IGlzc3Vlcy4gPC9wPjxwPiBUaGUgc3Vy
dmV5IHNhaWQgdGhhdCA1MiBwZXJjZW50IG9mIHZvdGVycyB0cnVzdCB0aGUgbWVkaWEsIHdpdGgg
b25seSAzNyBwZXJjZW50IHNheWluZyB0aGV5IHRydXN0ZWQgVHJ1bXAgbW9yZS48L3A+PHA+SW4g
cmVzcG9uc2UgdG8gdGhhdCBwb2xsLCBCYWxsb3VzIHNhaWQsICYjODIyMDtQZW9wbGUgYXJlIGJl
Z2lubmluZyB0byB3aXNlIHVwLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWVtYmVycyBvZiB0aGUgYXVkaWVuY2Ug
c2FpZCB3aGF0IHN0cnVjayB0aGVtIHRoZSBtb3N0IGFib3V0IEJhbGxvdSYjODIxNztzIHByZXNl
bnRhdGlvbiB3YXMgdGhhdCwganVzdCBsaWtlIGpvdXJuYWxpc3RzIHNob3VsZCByZWFkIHNldmVy
YWwgbmV3c3BhcGVycyBhbmQgbGlzdGVuIHRvIHNldmVyYWwgbmV3cyBjaGFubmVscywgc28gc2hv
dWxkIHRoZSBwdWJsaWMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGltcG9ydGFudCBmb3IgdXMg
dG8gZG8gb3VyIG93biBob21ld29yaywgdG8gZG8gb3VyIG93biBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIGFuZCBj
aGVjayBzZXZlcmFsIHNvdXJjZXMsIGRvbiYjODIxNzt0IGp1c3QgZGVwZW5kIG9uIG9uZSBvcGlu
aW9uIG9yIHNvdXJjZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgSm9lIFNpbW1vbnMgb2YgQWtyb24uPC9wPjxwPkV1
ZnJhbmNpYSBMYXNoIGFncmVlZC4gSGUgc2FpZCBoZSBjYW4gYXBwcmVjaWF0ZSB3aGF0IGpvdXJu
YWxpc3RzIGRvLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSByZWNvZ25pemUgdGhlIGV0aGljYWwgYW5kIG1vcmFs
IG9ibGlnYXRpb24gdGhhdCB0aGUgcHJlc3MgaGFzIGluIHRvZGF5JiM4MjE3O3MgcG9saXRpY2Fs
IGNsaW1hdGUgYW5kIGhvdyBpbXBvcnRhbnQgdGhlaXIgam9iIGlzIHRvIHRoZSBBbWVyaWNhbiBw
dWJsaWMgdG8gc3RpY2sgdG8gdGhlIGZhY3RzIGFuZCBwcm9kdWNlIHRoZSB0cnV0aCBpbiBhIGNs
aW1hdGUgdGhhdCB0cnV0aCBpcyBub3QgaGlnaGx5IHZhbHVlZCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYj
ODIyMDtCdXQgaXQmIzgyMTc7cyBzb21ldGhpbmcgd2UgbmVlZCB0byBtYWludGFpbiBpbiBvdXIg
ZnJlZSBzb2NpZXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWFyaWx5biBNaWxsZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQg
YXQgMzMwLTk5Ni0zMDk4IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptbWlsbGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tIj5tbWlsbGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciBGb2xsb3cgaGVyIG9u
IFR3aXR0ZXJATWFyaWx5bk1pbGxlckJKPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.