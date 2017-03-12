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Nationally recognized artist Tara McPherson holds pop-up shop in Akron

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 12, 2017 - 09:57 PM | Updated: March 13, 2017 - 02:10 PM
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Minature prints of artwork by Tara McPherson for sale at her pop-up art show at the Akron Art Museum. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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