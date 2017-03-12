Nationally recognized artist Tara McPherson holds pop-up shop in Akron

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJQSBsaW5lIHdyYXBwZWQgYXJvdW5kIHRoZSBBa3JvbiBBcnQgTXVzZXVtIGF0cml1bSBT
dW5kYXkgYXMgcGVvcGxlIHdhaXRlZCBmb3IgYSBwZWVrIG9mIHRoZWlyIGZpbmFsIGRlc3RpbmF0
aW9uOiBhIHRhYmxlIGZpbGxlZCB3aXRoIHRlYWwgYW5kIHBpbmsgcG9ydHJhaXRzIG9mIHdvbWVu
LCBvZnRlbiBwaWN0dXJlZCBzaGltbWVyaW5nIGFtb25nIHN0YXJzIGluIHNwYWNlIG9yIHN1Ym1l
cmdlZCBpbiB3YXRlci48L3A+DQo8cD4NCglBcnRpc3QgVGFyYSBNY1BoZXJzb24ga2lja2VkIG9m
ZiBoZXIgbmluZS1zdGF0ZSBwb3AtdXAgc2hvcCB0b3VyIGluIEFrcm9uIGZyb20gMiB0byA0IHAu
bS4gU3VuZGF5LCB3aGVyZSBzaGUgc29sZCBhbmQgc2lnbmVkIG1lcmNoYW5kaXNlIGFuZCBoZWxk
IGEgUSZhbXA7QSBzZXNzaW9uIGZvciBtdXNldW0gbWVtYmVycyBhZnRlcndhcmQuPC9wPg0KPHA+
DQoJTWNQaGVyc29uIHRvb2sgdGltZSB0byBpbnRlcmFjdCB3aXRoIHRob3NlIGluIGxpbmUgd2hp
bGUgU2VhbiBMZW9uYXJkLCBjby1vd25lciBvZiB0aGVpciBhcnQgY29tcGFueSBjYWxsZWQgQ290
dG9uIENhbmR5IE1hY2hpbmUsIHppcHBlZCBhcm91bmQgdGFraW5nIHBpY3R1cmVzIG9mIHRoZSBj
cm93ZCBvZiBhIGNvdXBsZSBodW5kcmVkIGFuZCBhc3Npc3RpbmcgdGhlbSB3aXRoIHB1cmNoYXNl
cy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGlzIGV4cGVyaWVuY2U/IFByaWNlbGVzcyzigJ0gaGUgc2FpZCB0
byBwZW9wbGUgYXMgaGUgd2F2ZWQgaGlzIGhhbmRzIG92ZXIgTWNQaGVyc29u4oCZcyBib29rIG9m
IHBvc3RlcnMuPC9wPg0KPHA+DQoJSmVubmlmZXIgUGVsdG9uIG9mIEFrcm9uIHN0b29kIGJ5IHdh
aXRpbmcgZm9yIGZyaWVuZHMgYW5kIGdsYW5jZWQgYXQgdGhlIGxvbmcgbGluZS48L3A+DQo8cD4N
CgnigJxUaGV54oCZcmUgbm90IGdvaW5nIHRvIGJlIGRvbmUgYnkgNCBv4oCZY2xvY2ss4oCdIFBl
bHRvbiBzYWlkLiDigJxUaGF04oCZcyBhIGJsZXNzaW5nIGZvciB0aGVtLuKAnTwvcD4NCjxwPg0K
CUFzIHRoZSBsaW5lIGNvbnRpbnVlZCBvbiBwYXN0IDQgcC5tLiwgdGhvdWdoLCBNY1BoZXJzb24g
Y29uZHVjdGVkIGhlciBRJmFtcDtBIHNlc3Npb24gd2hpbGUgTGVvbmFyZCBoYW5kbGVkIHRoZSBz
YWxlcy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIGxvdmUgaGVyIGNvbG9yIHBhbGV0dGUuIEV2ZXJ5dGhpbmcg
YWJvdXQgaGVyIHN0eWxlIGFwcGVhbHMgdG8gbWUs4oCdIHNhaWQgSmF5c29uIFNoZW5rIG9mIERp
YW1vbmQsIHdobyBzbmFnZ2VkIHRoZSBsYXN0IGNvcHkgb2YgYSBwb3N0ZXIgaGXigJlkIGJlZW4g
ZXllYmFsbGluZy4g4oCcSeKAmW0gcmVhbGx5IGdsYWQgc2hl4oCZcyBpbiBBa3JvbiBiZWNhdXNl
IHdlIGRvbuKAmXQgcmVhbGx5IGdldCB0aGlzIHN0dWZmIOKApiBJdOKAmXMgbmljZSB0byBzZWUg
cGVvcGxlIGluIHRoaXMgbXVzZXVtLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU1jUGhlcnNvbiBpcyBhbiBpbGx1
c3RyYXRvciBhbmQgYXJ0aXN0IGJhc2VkIGluIE5ldyBZb3JrIENpdHksIHdoZXJlIHNoZSBydW5z
IGhlciBhcnQgY29tcGFueSB3aXRoIExlb25hcmQuPC9wPg0KPHA+DQoJSGVyIHN0eWxpemVkIHdv
cmsgb2Z0ZW4gY29uc2lzdHMgb2YgcG9ydHJhaXRzIG9mIHdvbWVuIHRoYXQgcmVmZXJlbmNlIG5h
dHVyZSwgc2NpZW5jZSBhbmQgbXl0aG9sb2d5IGFuZCByZWx5IGhlYXZpbHkgb24gYSBwaW5rIGFu
ZCB0ZWFsIGNvbG9yIHBhbGV0dGUuPC9wPg0KPHA+DQoJTmF0aW9uYWxseSBrbm93biwgTWNQaGVy
c29uIGhhcyBiZWVuIGZlYXR1cmVkIGluIHRoZSBOZXcgWW9yayBUaW1lcywgSGktRnJ1Y3Rvc2Ug
bWFnYXppbmUgYW5kIHRoZSBtb3ZpZSA8ZW0+SnVubzwvZW0+LiBTaGXigJlzIGFsc28gZGVzaWdu
ZWQgbnVtZXJvdXMgcG9zdGVycyBmb3Igcm9jayBiYW5kcywgaW5jbHVkaW5nIEJlY2sgYW5kIERl
YXRoIENhYiBmb3IgQ3V0aWUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSGVyIHdvcmsgaXMgc28gc291bGZ1bCwg
d2hpY2ggSSBsb3ZlLOKAnSBzYWlkIFN1emFubiBMaXZlbHkgb2YgU3Rvdy48L3A+DQo8cD4NCglN
Y1BoZXJzb27igJlzIHBhaW50aW5nLCA8ZW0+V2FuZGVyaW5nIElsbHVtaW5hdGlvbnMsIDwvZW0+
aXMgZmVhdHVyZWQgaW4gdGhlIG11c2V1beKAmXMgY3VycmVudCBleGhpYml0LCA8ZW0+VHVybiB0
aGUgUGFnZTogVGhlIEZpcnN0IFRlbiBZZWFycyBvZiBIaS1GcnVjdG9zZTwvZW0+LCB3aGljaCBo
aWdobGlnaHRzIDUxIGFydGlzdHMgd2hvIGhhdmUgYmVlbiBmZWF0dXJlZCBpbiB0aGUgYXJ0IG1h
Z2F6aW5lLiBJdCB3aWxsIGJlIGF0IHRoZSBtdXNldW0gdW50aWwgTWF5IDcuPC9wPg0KPHA+DQoJ
4oCcSSB0aGluayB0aGUgYXJ0aXN0cyBpbiB0aGlzIGV4aGliaXRpb24gYXJlIGluY3JlZGlibHkg
d2VsbC1rbm93biBuYXRpb25hbGx5LOKAnSBzYWlkIEVsaXphYmV0aCBDYXJuZXksIHRoZSBhc3Np
c3RhbnQgY3VyYXRvciBvZiB0aGUgc2hvdy4g4oCcVG8gYmUgYWJsZSB0byBwYXJ0aWNpcGF0ZSBp
biB0aGVpciB3b3JrIGFzIGEgdmlld2VyIGFuZCBpbiBwZXJzb24gaXMgdmVyeSBzcGVjaWFsLuKA
nTwvcD4NCjxwPg0KCTxlbT5XYW5kZXJpbmcgSWxsdW1pbmF0aW9ucyA8L2VtPmZlYXR1cmVzIHJh
aW5kcm9wcyBmYWxsaW5nIG9uIGFuIGF2YXRhci1saWtlIGJsdWUgd29tYW4gd2l0aCBwaWVyY2lu
ZyBwaW5rIGV5ZXMgYW5kIG1hdGNoaW5nIGhhaXIuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSBsaWtlIHRoYXQg
cGxheSBvZiBldmlsIGFuZCBnb29kLCBzd2VldCBhbmQgY3JlZXB5LOKAnSBNY1BoZXJzb24gc2Fp
ZC4g4oCcSXQgaGFzIGEgbmljZSByZXNvbmFuY2Ugd2l0aCBtZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglNY1Bo
ZXJzb24gZ2FpbmVkIGFuIGludGVyZXN0IGluIGFzdHJvbm9teSBpbiBjb2xsZWdlLCBhbmQgaXRz
IGluZmx1ZW5jZSBoYXMgc2luY2UgY3JlcHQgaW50byBoZXIgcG9ydHJhaXRzLCB3aGljaCBwb3J0
cmF5IHdvbWVuIGluIHN1cGVybmF0dXJhbCBlbnZpcm9ubWVudHMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVG8g
YmUgYWJsZSB0byBjYXB0dXJlIHRoYXQgaWRlYWxpemVkIG1vbWVudCBpbiB0aW1lIG9mIGEgcGVy
c29uLCBpdOKAmXMgcmVhbGx5IGZhc2NpbmF0aW5nIHRvIG1lLCBhbmQgdGhlIGdhemUgaXMgc28g
cG93ZXJmdWws4oCdIE1jUGhlcnNvbiBzYWlkLiDigJxJ4oCZdmUgYWx3YXlzIGJlZW4gYSBmZW1p
bmlzdCwgYW5kIHByby13b21lbiwgYW5kIHdhbnRpbmcganVzdCB0byBtYWtlIGJhZGFzcyBjaGlj
a3MuIEkgdGhpbmsgaXTigJlzIGltcG9ydGFudCwgeW91IGtub3c/4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJVGhl
cmVzYSBDb3R0b20gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zMjE2IG9yIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzp0Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj50Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9UaGVyZXNhX0NvdHRvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwO0BUaGVyZXNhX0NvdHRv
bSZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.