All CATEGORIES
☰ Menu

Nationally recognized artist Tara McPherson holds pop-up shop in Akron

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 12, 2017 - 09:57 PM | Updated: March 13, 2017 - 02:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Minature prints of artwork by Tara McPherson for sale at her pop-up art show at the Akron Art Museum. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

blimp15web Ed Suba Jr. - Akron Beacon Journal
It’s the end of an era as Goodyear decommissions, deflates Spirit of Innovation blimp

The last true Goodyear blimp is no more.

babybox15cut_web
Baby bed giveaway aims to prevent infant deaths in Ohio
Area closings, delays, road conditions and weather forecast
candy15cut_01
Driver hurt as truck full of chocolate overturns on Interstate 71 in Medina County
health15cut_01
Republican leaders scramble to shore up support for health bill
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next