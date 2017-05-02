Nearly all Summit County school issues pass

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3RzIHJlY2VpdmVkIG1vc3RseSBwb3NpdGl2
ZSBuZXdzIGZvbGxvd2luZyBUdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgZWxlY3Rpb24sIHdpdGggaXNzdWVzIHBh
c3NpbmcgaW4gYWxsIGJ1dCBvbmUgZGlzdHJpY3QuPC9wPjxwPkNvdmVudHJ5IExvY2FsIHZvdGVy
cyByZWplY3RlZCBhIHJlbmV3YWwgb2YgYSA5LjkxLW1pbGwgZml2ZS15ZWFyIGVtZXJnZW5jeSBs
ZXZ5IHRoYXQgd291bGQgaGF2ZSBwdWxsZWQgdGhlIGRpc3RyaWN0IG91dCBvZiBhIHR3by15ZWFy
LW9sZCBmaXNjYWwgZW1lcmdlbmN5LiBUaGUgZGlzdHJpY3Qgd2FzIG9uIGZpc2NhbCB3YXRjaCAx
OSB5ZWFycyBiZWZvcmUgdGhhdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO09idmlvdXNseSB3ZSYjODIxNztyZSB2
ZXJ5IGRpc2FwcG9pbnRlZC4gSXQgd2FzIGFuIGV4dHJlbWUsIGV4dHJlbWUgbG93IHR1cm5vdXQs
JiM4MjIxOyBzYWlkIENvdmVudHJ5IFN1cGVyaW50ZW5kZW50IFJ1c3MgQ2hhYm91ZHkuICYjODIy
MDtUaGUgc2FkIHBhcnQgaXMgdGhpcyBsZXZ5IHdvdWxkJiM4MjE3O3ZlIGdvdHRlbiB1cyBvdXQg
b2YgYWxsIHRoYXQgZmlzY2FsIG92ZXJzaWdodC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNoYWJvdWR5IHNhaWQg
dGhlIGRpc3RyaWN0IHdpbGwgbGlrZWx5IHRyeSBhZ2FpbiBpbiBOb3ZlbWJlci48L3A+PHA+QXVy
b3JhIHNjaG9vbHMsIHdoaWNoIGFyZSBpbiBQb3J0YWdlIGFuZCBTdW1taXQgY291bnRpZXMsIHBh
c3NlZCBhIDUuOS1taWxsIGNvbnRpbnVpbmcgbGV2eSB0byBjb3ZlciBjdXJyZW50IGV4cGVuc2Vz
LCB3aGljaCB3aWxsIGJlZ2luIHRoaXMgeWVhci4gRnVuZHMgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBwcm92
aWRlIHByb2dyYW1zIGFuZCBzZXJ2aWNlcyB0aGUgZGlzdHJpY3Qgb2ZmZXJzLCB3aGljaCB3ZXJl
IGluIGRhbmdlciBhZnRlciB0aGUgc3RhdGUgY3V0ICQyLjQgbWlsbGlvbiBwZXIgeWVhciB3aXRo
IHRoZSBlbGltaW5hdGlvbiBvZiB0aGUgVGFuZ2libGUgUGVyc29uYWwgUHJvcGVydHkgKFRQUCkg
dGF4LjwvcD48cD4mIzgyMjA7T2YgY291cnNlIHdlJiM4MjE3O3JlIHZlcnkgZXhjaXRlZCBhbmQg
dmVyeSBtdWNoIGFwcHJlY2lhdGUgdGhlIHN1cHBvcnQgZnJvbSBvdXIgY29tbXVuaXR5IHRvIGFs
bG93IHVzIHRvIGNvbnRpbnVlIHRvIHByb3ZpZGUgcHJvZ3JhbXMgZm9yIHN0dWRlbnRzIGluIHRo
aXMgZGlzdHJpY3QsJiM4MjIxOyBzYWlkIEF1cm9yYSBTdXBlcmludGVuZGVudCBQYXQgQ2ljY2Fu
dGVsbGkuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBub3QgbG9va2luZyB0byByZWFsbHkgYWRkIGFueXRo
aW5nLCB3ZSBqdXN0IG5lZWRlZCBtb25leSB0byBtYWtlIHVwIGZvciBsb3NzIG9mIHN0YXRlIGRv
bGxhcnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBQb3J0YWdlIENvdW50eSwgQ3Jlc3R3b29kIExvY2FsJiM4
MjE3O3MgMzAteWVhciwgNC40NS1taWxsIGJvbmQgaXNzdWUgZm9yIHNjaG9vbCBidWlsZGluZ3Mg
YW5kIGEgbmV3IDAuNS1taWxsIGNvbnRpbnVpbmcgbGV2eSBmb3IgcGVybWFuZW50IGltcHJvdmVt
ZW50cyBmYWlsZWQgaW4gYSBjbG9zZSAxNzI1LTE3MDQgdm90ZS4gVGhlIGJvbmQgaXNzdWUgd291
bGQgaGF2ZSBwYWlkIGZvciB0aGUgY29uc3RydWN0aW9uIG9mIG5ldyBtaWRkbGUgYW5kIGhpZ2gg
c2Nob29scy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBkaXNhcHBvaW50ZWQsIGJ1dCBpdCB3YXMg
YSBjbG9zZSBlbGVjdGlvbiwgc28gSSYjODIxNzttIGVuY291cmFnZWQgYnkgdGhhdCwmIzgyMjE7
IHNhaWQgQ3Jlc3R3b29kIFN1cGVyaW50ZW5kZW50IERhdmlkIFRvdGguICYjODIyMDtUaGlzIGRv
ZXNuJiM4MjE3O3QgZGlzY291bnQgdGhlIG5lZWQgZm9yIHVwZ3JhZGVkIGZhY2lsaXRpZXMuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5Ub3RoIHNhaWQgaGUgYW5kIHRoZSBzY2hvb2wgYm9hcmQgd2lsbCBjb252ZW5l
IHRvIGRpc2N1c3MgZnV0dXJlIHBsYW5zIGZvciBuZXcgZmFjaWxpdGllcy48L3A+PHA+SGVyZSBh
cmUgcmVzdWx0cyBmb3Igb3RoZXIgQWtyb24tYXJlYSBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3RzOjwvcD48cD5T
VU1NSVQgPC9wPjxwPiYjODIyNjsgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgLSBSZW5ld2FsIG9mIDUteWVhciwg
NC43NS1taWxsIGxldnkgZm9yIGN1cnJlbnQgZXhwZW5zZXMgcGFzc2VkLCAyLDA0MC02MzM8L3A+
PHA+JiM4MjI2OyBIdWRzb24gLSBSZW5ld2FsIG9mIDUteWVhciwgMS41LW1pbGwgY2FwaXRhbCBp
bXByb3ZlbWVudHMgbGV2eSBwYXNzZWQsIDIsNDgwLTM3MjwvcD48cD4mIzgyMjY7IE5vcnRvbiAt
IFJlbmV3YWwgb2YgNS15ZWFyLCAzLW1pbGwgZ2VuZXJhbCBwZXJtYW5lbnQgaW1wcm92ZW1lbnRz
IGxldnkgcGFzc2VkLCA5MDItNjYyPC9wPjxwPiYjODIyNjsgVHdpbnNidXJnIC0gTmV3IGNvbnRp
bnVpbmcgNi45LW1pbGwgbGV2eSBmb3IgY3VycmVudCBleHBlbnNlcyBwYXNzZWQsIDEsODQ0LTEs
NjQ4PC9wPjxwPlBPUlRBR0UgPC9wPjxwPiYjODIyNjsgRmllbGQgTG9jYWwgJiM4MjEyOyBOZXcg
NS15ZWFyLCA4LjMtbWlsbCBsZXZ5IGZvciBjdXJyZW50IGV4cGVuc2VzIGZhaWxlZCwgMSw4NTEt
MSwyODA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBSYXZlbm5hICYjODIxMjsgTmV3IDUteWVhciwgMi45LW1pbGwg
bGV2eSBmb3IgZ2VuZXJhbCBpbXByb3ZlbWVudHMgcGFzc2VkLCA5MTYtODYyPC9wPjxwPiYjODIy
NjsgV2F0ZXJsb28gTG9jYWwgJiM4MjEyOyAgTmV3IGNvbnRpbnVpbmcgOC4yNS1taWxsIGxldnkg
Zm9yIGN1cnJlbnQgZXhwZW5zZXMgZmFpbGVkLCAxLDA1NS01MTE8L3A+PHA+U1RBUksgPC9wPjxw
PiYjODIyNjsgQWxsaWFuY2UgJiM4MjEyOyBSZW5ld2FsIG9mIDUteWVhciwgMi1taWxsIGxldnkg
Zm9yIGNhcGl0YWwgaW1wcm92ZW1lbnRzIHBhc3NlZCwgMzU1LTEzMTwvcD48cD4mIzgyMjY7IE1h
cmxpbmd0b24gTG9jYWwgJiM4MjEyOyBOZXcgMjAteWVhciwgMy1taWxsLCAkMTUgbWlsbGlvbiBi
b25kIGlzc3VlIGZhaWxlZCwgNCw5NTMtMSwxMDc8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBUdXNsYXcgTG9jYWwg
JiM4MjEyOyBOZXcgNS15ZWFyLCA3LjMtbWlsbCBlbWVyZ2VuY3kgbGV2eSBwYXNzZWQsIDMwMi0y
ODMgPC9wPjxwPldBWU5FIDwvcD48cD4mIzgyMjY7IENoaXBwZXdhIExvY2FsICYjODIxMjsgNS15
ZWFyLCAxIHBlcmNlbnQgaW5jb21lIHRheCBpbmNyZWFzZSBmb3IgY3VycmVudCBvcGVyYXRpbmcg
ZXhwZW5zZXMgcGFzc2VkLCAzOS0yNzwvcD48cD4mIzgyMjY7IERhbHRvbiAmIzgyMTI7IFJlbmV3
YWwgb2YgNS15ZWFyLCAyLW1pbGwgbGV2eSBmb3IgZ2VuZXJhbCBwZXJtYW5lbnQgaW1wcm92ZW1l
bnRzIHBhc3NlZCwgMzc3LTEwMDwvcD48cD4mIzgyMjY7IFRyaXdheSAmIzgyMTI7IFJlbmV3YWwg
b2YgMy15ZWFyLCA0LjU1LW1pbGwgbGV2eSBwYXNzZWQsIDQyMi0yNDY8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBX
b29zdGVyICYjODIxMjsgTmV3IDUteWVhciwgMS43NS1taWxsIGxldnkgZm9yIGdlbmVyYWwgcGVy
bWFuZW50IGltcHJvdmVtZW50cyBwYXNzZWQsIDEsNjM0LTU1MzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.