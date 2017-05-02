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Nearly all Summit County school issues pass

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 2, 2017 - 10:52 PM | Updated: May 3, 2017 - 07:35 AM
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Empty voter booths stand at the ready for Coventry precinct A in the Akron Area Electrical JATC on Tuesday in Coventry Township. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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