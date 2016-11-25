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GRAND OPENING IN AKRON

New Akron Children’s Museum filled with smiles and laughter

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: November 25, 2016 - 03:02 PM
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Aleena Eteeyan-Thompson 3, of Twinsburg gets dressed in a owl costume with help from her mother Doneka EteeyanNew Akron Children's Museum at Lock 3 Park on Friday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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