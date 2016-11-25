New Akron Children’s Museum filled with smiles and laughter

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg0KPHA+DQoJSWYgeW91IGdvIC4uLjwvcD4NCjwhLS1QU1RZ
TEU9UERUTF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+DQoJV2hhdDogQWtyb24gQ2hpbGRyZW7igJlzIE11c2V1bTwv
cD4NCjxwPg0KCVdoZXJlOiAyMTYgUy4gTWFpbiBTdC4sIEFrcm9uLjwvcD4NCjxwPg0KCUhvdXJz
OiAxMCBhLm0uIHRvIDYgcC5tLiBUdWVzZGF5IHRocm91Z2ggU3VuZGF5LiBJdCBpcyBjbG9zZWQg
TW9uZGF5LjwvcD4NCjxwPg0KCUNvc3Q6ICQ1IGZvciBraWRzIGFuZCBhZHVsdHMuIEluZmFudHMg
dW5kZXIgMTIgbW9udGhzIGFyZSBhZG1pdHRlZCBmb3IgZnJlZS4gQW5udWFsIG1lbWJlcnNoaXBz
IHN0YXJ0IGF0ICQ1NS48L3A+DQo8cD4NCglXZWJzaXRlOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFr
cm9ua2lkcy5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuYWtyb25raWRzLm9yZzwvYT48L3A+DQo=
PHA+DQoJTmluZS15ZWFyLW9sZCBBbGFpbmEgQWJvb2QgaXMgY29uc2lkZXJpbmcgYmVjb21pbmcg
YSB2ZXRlcmluYXJpYW4gd2hlbiBzaGUgZ3Jvd3MgdXAuPC9wPg0KPHA+DQoJU2hlIGFsc28gbG92
ZXMgcHJldGVuZGluZyB0byBiZSBhIGRvY3Rvci48L3A+DQo8cD4NCglTbyBzaGUgd2FzIHJpZ2h0
IGF0IGhvbWUgRnJpZGF5IG1vcm5pbmcgYXQgdGhlIGdyYW5kIG9wZW5pbmcgb2YgdGhlIG5ldyBB
a3JvbiBDaGlsZHJlbuKAmXMgTXVzZXVtLCB3aGljaCBoYXBwZW5zIHRvIGhhdmUgaW50ZXJhY3Rp
dmUgZXhoaWJpdHMgZm9yIGJvdGggYnVkZGluZyBhbmltYWwgYW5kIHBlb3BsZSBkb2N0b3JzLjwv
cD4NCjxwPg0KCeKAnEkgbG92ZSBpdCzigJ0gc2FpZCBBbGFpbmEsIHdobyBjYW1lIHdpdGggaGVy
IG1vbSwgQ2Fyb2wgQWJvb2Qgb2YgQWtyb24uIOKAnEkgbGlrZSBhbGwgb2YgdGhlIGV4aGliaXRz
LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBub25wcm9maXQgbXVzZXVtLCB3aGljaCBoYXMgYmVlbiB5ZWFy
cyBpbiB0aGUgbWFraW5nLCBvcGVuZWQgdG8gdGhlIHB1YmxpYyBGcmlkYXkgbW9ybmluZyBmb3Ig
dGhlIGZpcnN0IHRpbWUuIExvY2F0ZWQgaW4gY2l0eS1vd25lZCBzcGFjZSBhdCBMb2NrIDMgcGFy
ayBkb3dudG93biwgdGhlIG11c2V1bSBpcyBwYWNrZWQgd2l0aCBpbnRlcmFjdGl2ZSBleGhpYml0
cyBmb3IgY2hpbGRyZW4gdXAgdG8gYWdlIDEyLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSB2ZXRlcmluYXJ5IGFu
ZCBkb2N0b3LigJlzIGFyZWFzLCBmb3IgZXhhbXBsZSwgZmVhdHVyZSBhbGwgdGhlIHRvb2xzIG5l
ZWRlZCBmb3IgaW5xdWlzaXRpdmUga2lkczogc3R1ZmZlZCBhbmltYWxzIGluIGNhZ2VzLCBibG9v
ZCBwcmVzc3VyZSBtb25pdG9ycywgc3RldGhvc2NvcGVzLCB4LXJheXMsIGJhYnkgZG9sbHMsIGV4
YW1pbmluZyB0YWJsZXMgYW5kIHN1cmdpY2FsIG1hc2tzLjwvcD4NCjxwPg0KCU90aGVyIGV4aGli
aXRzIGluY2x1ZGUgYSBnaWFudCBiaXJk4oCZcyBuZXN0LCBhIGZhcm1lcuKAmXMgbWFya2V0LCBs
YXJnZSB0cmVlcyB3aXRoIGFwcGxlcyBzdHVjayBvbiB0aGVtIHdpdGggVmVsY3JvLCBoaWxscyB3
aGVyZSBraWRzIGNhbiByYWNlIGNhcnMsIGFuIGFydHMgYW5kIGNyYWZ0cyBzdGF0aW9uLCBhIHRo
ZWF0ZXIgd2hlcmUga2lkcyBjYW4gZHJlc3MgdXAsIG1vbmtleSBiYXJzIGFuZCBnaWFudCBsYXJn
ZSBibG9ja3MuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXTigJlzIGF3ZXNvbWUs4oCdIHNhaWQgSm9iIFBlcnJ5
IG9mIEFrcm9uLCB3aG8gY2FtZSB3aXRoIGhpcyB3aWZlLCBIZWlkaSwgYW5kIHRoZWlyIHR3byBj
aGlsZHJlbiwgSm9zaWFoLCA2LCBhbmQgTGFuZG9uLCAzLiDigJxUaGV54oCZdmUgZ290IHNvIG11
Y2ggY3V0ZSBzdHVmZiBpbiBoZXJlLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUpvc2lhaOKAmXMgZmF2b3JpdGUg
ZXhoaWJpdCB3YXMg4oCcUXVha2UsIFJhdHRsZSAmYW1wOyBSb2xsLOKAnSB3aGVyZSBraWRzIGNh
biBidWlsZCB0b3dlcnMgd2l0aCB3b29kZW4gYmxvY2tzIGFuZCB0aGVuIGhpdCBhIGJ1dHRvbiB0
aGF0IGNyZWF0ZXMgYW4gZWFydGhxdWFrZSB0aGF0IGtub2NrcyB0aGVtIGRvd24uPC9wPg0KPHA+
DQoJVGhlIGV4aGliaXRzIOKAlCB3aGljaCBjb3ZlciBldmVyeXRoaW5nIGZyb20gYXJ0IHRvIG1h
dGggdG8gc2NpZW5jZSDigJQgYXJlIGRlc2lnbmVkIHRvIGJlIG1lbnRhbGx5IGFuZCBwaHlzaWNh
bGx5IHN0aW11bGF0aW5nIGZvciBraWRzLiBTb29uLCB0aGUga2lkcyB3aWxsIGJlIGhhbmRlZCBw
ZWRvbWV0ZXJzIHNvIHRoZXkgY2FuIHNlZSBob3cgbWFueSBzdGVwcyB0aGV54oCZdmUgdGFrZW4s
IHdpdGggdGhlaXIgbmFtZXMgYW5kIHRoZSByZXN1bHRzIGFwcGVhcmluZyBvbiB2aWRlbyBzY3Jl
ZW5zLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBtdXNldW0gd2FzIHRoZSBicmFpbmNoaWxkIG9mIGxvY2FsIHBh
cmVudHMgUnlhbiBhbmQgQmV0c3kgSGFydHNjaHVoLCB3aG8gc3RvcHBlZCBieSB0aGUgR3JlZW5z
Ym9ybyBDaGlsZHJlbuKAmXMgTXVzZXVtIGluIE5vcnRoIENhcm9saW5hIHllYXJzIGFnbyBhbmQg
ZGVjaWRlZCB0aGF0IHRoZXkgd2FudGVkIHRvIHJlcGxpY2F0ZSBpdCBpbiBBa3Jvbi48L3A+DQo8
cD4NCgnigJxJIGp1c3QgbG92ZSBzZWVpbmcgaG93IG1hbnkgZmFtaWxpZXMgYXJlIGhlcmUgdG9n
ZXRoZXIsIGxhdWdoaW5nIGFuZCBlbmpveWluZyBpdCzigJ0gQmV0c3kgSGFydHNjaHVoIHNhaWQu
PC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIEhhcnRzY2h1aHMgZmlndXJlZCB0aGV5IGhhZCBhIHdpbm5pbmcgY29u
Y2VwdCBpbiBBa3JvbiBhZnRlciB0aGV5IG9yZ2FuaXplZCBhIHRlbXBvcmFyeSwgcG9wLXVwIG11
c2V1bSBsYXN0IHdpbnRlciBpbiB0aGUgc2FtZSBzcGFjZSBhbmQgbmVhcmx5IDEwLDAwMCBwZW9w
bGUgdmlzaXRlZC48L3A+DQo8cD4NCglGYW1pbGllcyBzcGVudCBhbiBhdmVyYWdlIG9mIDLCvSBo
b3VycyBwbGF5aW5nIHRoZXJlLiBUaGUgYW1vdW50IG9mIHRpbWUgd2lsbCBsaWtlbHkgaW5jcmVh
c2Ugd2l0aCB0aGUgcGVybWFuZW50IG11c2V1bSwgQmV0c3kgSGFydHNjaHVoIHNhaWQuPC9wPg0K
PHA+DQoJVGhlIG11c2V1bSBhbHJlYWR5IGhhcyBzb2xkIGFib3V0IDE1MCBtZW1iZXJzaGlwcy48
L3A+DQo8cD4NCglJdCBhbHNvIGhhcyByZWNlaXZlZCBzaWduaWZpY2FudCBoZWxwIGZyb20gdGhl
IGNvcnBvcmF0ZSBjb21tdW5pdHkuIEFrcm9uIENoaWxkcmVu4oCZcyBIb3NwaXRhbCwgTmF0aW9u
YWwgQ2FycGV0IE1pbGwgT3V0bGV0LCBFcm5zdCAmYW1wOyBZb3VuZywgQWNtZSBGcmVzaCBNYXJr
ZXQgYW5kIEdPSk8gSW5kdXN0cmllcyBhcmUgYW1vbmcgdGhlIGNvbXBhbmllcyB0aGF0IGhhdmUg
c3BvbnNvcmVkIGV4aGliaXRzIG9yIGRvbmF0ZWQgbWF0ZXJpYWxzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEl0
4oCZcyBoYXJkIHRvIGZpbmQgYSBsb3QgdG8gZG8gZm9yIHRoZSBraWRzLCBwYXJ0aWN1bGFybHkg
aW4gdGhlIGNvbGRlciB0ZW1wZXJhdHVyZXMs4oCdIHNhaWQgRWJvbnkgWWVib2FoIG9mIEFrcm9u
LCBhIG11c2V1bSBib2FyZCBtZW1iZXIgd2hvIGJyb3VnaHQgaGVyIGNoaWxkcmVuIEVtbWEsIDQs
IGFuZCBEYXZpZCwgMy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGlzIHdhcyBzb21ldGhpbmcgSSB3YXMgcmVh
bGx5IHBhc3Npb25hdGUgYWJvdXQgYW5kIHdhbnRlZCB0byBnZXQgaW52b2x2ZWQgd2l0aC4gSeKA
mW0gcmVhbGx5IGV4Y2l0ZWQgdG8gc2VlIHRoYXQgaXTigJlzIG9wZW5lZCBhcyBhbiBpbmRvb3Ig
YWN0aXZpdHku4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJUmljayBBcm1vbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAt
OTk2LTM1Njkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+
cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hcm1vbnJpY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij4mbmJzcDtAYXJtb25yaWNrQUJKJm5ic3A7PC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.