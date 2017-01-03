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New effort aimed at helping Summit County residents drive legally; clinics to be offered in upcoming months

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: January 3, 2017 - 08:09 PM | Updated: January 4, 2017 - 03:23 PM
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Leslie Lovell Ingol Jr. stands for a portrait outside his workplace on Dunbar Drive in Akron. Ingoll has been without a valid driver's license for four years after getting an OVI charge and being penalized for driving without insurance. He is almost done navigating the complicated and pricey path back to driving privileges which would mean he could get a permanent job from his current employer. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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