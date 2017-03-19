All CATEGORIES
☰ Menu

Law enforcement

New effort aims to reduce population at Summit County Jail, but some police chiefs disagree

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 19, 2017 - 11:01 PM | Updated: March 20, 2017 - 01:59 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Plastic cots in the Pod Six day room provide sleeping space for overflow inmates in the Summit County Jail on Wednesday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

yeager22cut MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Cleveland man who represented himself is sentenced to prison after being found guilty of all charges in break-ins - 9:53 PM

Maybe representing himself wasn’t such a great idea.

falls22cut_01
Cuyahoga Falls expects Front Street project to get started in April, end Dec. 31 - 9:53 PM
City of Green begins talks about adding third fire station - 9:53 PM
7signal22cut
Akron tech company leaving city’s downtown for Cuyahoga County; lured by $480,000 loan - 7:13 PM
FirstMerit debit card lawsuit settled - 7:13 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next