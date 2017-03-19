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Law enforcement

New effort aims to reduce population at Summit County Jail, but some police chiefs disagree

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 19, 2017 - 11:01 PM | Updated: March 20, 2017 - 01:59 PM
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Plastic cots in the Pod Six day room provide sleeping space for overflow inmates in the Summit County Jail on Wednesday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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