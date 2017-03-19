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New event celebrates historic Indian portage path by having racers carry their canoes

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: March 19, 2017 - 11:01 PM | Updated: March 20, 2017 - 05:37 PM
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Tom Crain poses with his canoe in front of the Native American statue near the intersection of Portage Path and Merriman Road on Monday in Akron. Crain, a native of Minnesota - Land of a Thousand Lakes, is helping organize a Portage 'N Paddle event for participants on canoes, kayaks or paddle boards. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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