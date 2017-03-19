All CATEGORIES
☰ Menu

Community

New event celebrates historic Indian portage path by having racers carry their canoes

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: March 19, 2017 - 11:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Tom Crain poses with his canoe in front of the Native American statue near the intersection of Portage Path and Merriman Road on Monday in Akron. Crain, a native of Minnesota - Land of a Thousand Lakes, is helping organize a Portage 'N Paddle event for participants on canoes, kayaks or paddle boards. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

jail20cut_02 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
New effort aims to reduce population at Summit County Jail, but some police chiefs disagree

Twenty-three inmates currently housed at the Summit County Jail don’t have beds.

canoeXXcut_01
New event celebrates historic Indian portage path by having racers carry their canoes
buzzard20_07
Locals party with birds at Hinckley’s 60th Buzzard Sunday
Senate_Supreme_Court_93567.jpg-c3bc4~7
The Latest: Supreme Court nominee Neil Gorsuch’s Senate hearing begins, Dems critical of conservative support - 11:25 AM
Billionaire Bill Gates meets with Trump to talk foreign aid - 12:32 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next