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New Franklin man who jumped off bridge to escape police had 24 pounds of cocaine, authorities say

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: November 3, 2016 - 12:23 PM
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Eleven kilos of cocaine seized during a recent arrest by the Akron Police Department are displayed during a news conference at the Akron Police Department Wednesday.(Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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