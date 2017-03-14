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New Franklin woman accused of stealing more than $870,000 from employer

Beacon Journal staff report

Published: March 14, 2017 - 08:46 AM | Updated: March 15, 2017 - 07:54 AM
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Kelly Kemp


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