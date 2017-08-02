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New Hall of Fame Stadium ready to make debut

Beacon Journal staff report

Published: August 2, 2017 - 08:55 AM
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Artist rendering of Tom Benson Hal of Fame Stadium and the Johnson Controls Hall of Fame Village in Canton. (Pro Football Hall of Fame)


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