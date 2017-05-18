New Memorial Park to pay tribute to veterans in Nordonia Hills

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwgc3RhZmYgcmVwb3J0PC9wPjxwPk1BQ0VET05JQTogVGhlIGNpdHkg
YnJva2UgZ3JvdW5kIGxhc3Qgd2VlayBvbiB0aGUgTm9yZG9uaWEgSGlsbHMgVmV0ZXJhbnMgTWVt
b3JpYWwgUGFyaywgdGhlIE5vcmRvbmlhIE5ld3MgTGVhZGVyIHJlcG9ydHMuPC9wPjxwPlRoZSBw
YXJrLCBsb2NhdGVkIGF0IHRoZSBjb3JuZXIgb2Ygc3RhdGUgUm91dGUgODIgYW5kIFNvdXRoIEJl
ZGZvcmQgUm9hZCwgd2lsbCBmZWF0dXJlIGEgbWVtb3JpYWwgaG9ub3JpbmcgYWxsIHZldGVyYW5z
IGFuZCBhIHNwb3Qgd2l0aCB0aGUgbmFtZXMgb2YgYWxsIE5vcmRvbmlhIEhpbGxzIHZldGVyYW5z
IHdobyB3ZXJlIGtpbGxlZCBpbiBhY3Rpb24sIHRoZSBuZXdzcGFwZXIgc2F5cy48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0FsbCBvZiB0aGUgbWlsaXRhcnkgbWVtYmVycyBmcm9tIE5vcmRvbmlhIEhpbGxzIHdobyBn
YXZlIHRoZWlyIGxpZmUgaW4gZGVmZW5zZSBvZiBBbWVyaWNhIHdpbGwgaGF2ZSBtZW1vcmlhbCBi
cmlja3MgcGxhY2VkIGF0IHRoaXMgcGxhemEsIGFsb25nIHdpdGggYSByZWZsZWN0aW5nIHBvbmQs
JiM4MjIxOyBWZXRlcmFucyBvZiBGb3JlaWduIFdhcnMgUG9zdCA2NzY4IFF1YXJ0ZXJtYXN0ZXIg
RGFuIERhdmlzIHNhaWQsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgbmV3c3BhcGVyLjwvcD48cD5UaGUgbWVt
b3JpYWwsIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIGRlZGljYXRlZCBpbiBtaWQtU2VwdGVtYmVyLCBpcyBleHBl
Y3RlZCB0byBjb3N0IGFib3V0ICQzNTAsMDAwLjwvcD48cD5SZWFkIHRoZSBmdWxsIE5ld3MgTGVh
ZGVyIHJlcG9ydCBoZXJlLjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxw
PjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.