All CATEGORIES
☰ Menu

Community

New names for Akron neighborhoods stir history

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 15, 2017 - 08:09 PM | Updated: February 16, 2017 - 02:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron city planner Jason Segedy talks about renaming and reshaping neighborhoods in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

jurors18cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Jurors on Summit County’s last death penalty case detail difficult service

ne juror who sat on Summit County’s last death penalty case didn’t sleep for weeks afterward.

housing18cut
New report diagnoses Akron’s ailing housing market, prescribes treatments
guard18cut
Department of Homeland Security weighed using National Guard for immigration roundups
trolley18cut_01
Trolley tour gives viewers a ride through local African-American history
Norton’s efforts toward economic stability lauded by two sources
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next