All CATEGORIES
☰ Menu

Community

New names for Akron neighborhoods stir history

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 15, 2017 - 08:09 PM | Updated: February 16, 2017 - 02:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron city planner Jason Segedy talks about renaming and reshaping neighborhoods in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

taxcredit19cut Brennan Linsley - AP
Betty Lin-Fisher: CPAs offer Top 10 tax tips

Yes, grumble, grumble. It’s that time of year to talk about everyone’s favorite subject — taxes.

Here’s where low- to moderate-income people can get taxes prepared for free and find out if they are eligible for earned income tax credit
bobble19cutweb
Bobblecon Akron: A whole lot of head shakin’ going on - 8:07 PM
jurors18cut_01
Jurors on Summit County’s last death penalty case detail difficult service
housing18cut
New report diagnoses Akron’s ailing housing market, prescribes treatments
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next