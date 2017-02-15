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New names for Akron neighborhoods stir history

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 15, 2017 - 08:09 PM | Updated: February 16, 2017 - 02:27 PM
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Akron city planner Jason Segedy talks about renaming and reshaping neighborhoods in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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