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Education

New option in school building plan would give Akron six high schools

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: September 19, 2016 - 10:08 PM | Updated: September 20, 2016 - 03:35 PM
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