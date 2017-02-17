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New report diagnoses Akron’s ailing housing market, prescribes treatments

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 17, 2017 - 01:16 PM
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A section of the homes in Cascade Village development just north of downtown Akron. (Beacon Beacon Journal file photo)

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