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New STEM element at St. Vincent boys basketball camp teaches the science behind the game

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 12, 2017 - 05:44 PM
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Camp Coach Kevin Edmonds works with kids on passing drills during the St. Vincent-St. Mary Boys Basketball Camp on Wednesday, July 12, 2017 in Akron, Ohio, at LeBron James Arena. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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