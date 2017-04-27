All CATEGORIES
☰ Menu

PUBLIC TO BE ENTERTAINED AT $27.2 million building

New Streetsboro high school gives students room to perform — in class and onstage

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: April 27, 2017 - 09:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Teacher and director Jim Boardwine (left) talks with Katie Curran, 18 as Dorothy and Braden Tucker, 17 as Scarecrow during the Streetsboro High School's Thrive theater group rehearsal of "The Wizard of Oz" on Wednesday as they get ready for the first performance in the new auditourium in the new high school in Streetsboro. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


 

MOST POPULAR

Prev Next