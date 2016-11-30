New West Point Market to open at noon Thursday in Fairlawn

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSB2ZW5lcmFibGUgQWtyb24gZ3JvY2VyIGlzIHJlb3BlbmluZyBpdHMgZG9vcnMgdG8gc2hv
cHBlcnMgVGh1cnNkYXkgYWZ0ZXIgYSBuZWFybHkgeWVhcmxvbmcgYWJzZW5jZS48L3A+PHA+VGhl
IG5ldywgc21hbGxlciBXZXN0IFBvaW50IE1hcmtldCBpcyBub3cgbG9jYXRlZCBpbiBGYWlybGF3
biAmIzgyMTI7IGFib3V0IHR3byBtaWxlcyB3ZXN0IG9mIGl0cyBmb3JtZXIgc3RvcmUgdGhhdCBo
YXMgc2luY2UgaGFzIGJlZW4gcmF6ZWQgdG8gbWFrZSByb29tIGZvciBhIDM2NSBieSBXaG9sZSBG
b29kcyBncm9jZXJ5LjwvcD48cD5UaGUgZmlyc3QgcGhhc2Ugb2YgdGhlIG5ldyBzdG9yZSB3aWxs
IG9wZW4gdG8gdGhlIHB1YmxpYyBmcm9tIG5vb24gdG8gNyBwLm0uIFRodXJzZGF5LiBJdCBpcyBh
dCAzMyBTaGlhd2Fzc2VlIEF2ZS4gaW4gRmFpcmxhd24sIG9mZiBXZXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQs
IGluIGEgcGxhemEgdGhhdCBvbmNlIHdhcyBob21lIHRvIGEgYmVhdXR5IHNjaG9vbCBhbmQgYW4g
YXV0byBwYXJ0cyBzdG9yZS48L3A+PHA+UmljayBWZXJub24sIHRoZSBzdG9yZSYjODIxNztzIHRo
aXJkLWdlbmVyYXRpb24gb3duZXIsIHNhaWQgdGhlIHN0YWZmIGlzIGFueGlvdXMsIGFsYmVpdCBh
IGJpdCBuZXJ2b3VzLCB0byB0aHJvdyBvcGVuIHRoZSBkb29ycyB0byBzaG9wcGVycy48L3A+PHA+
TW9zdCBvZiB0aGUgZGF5IFdlZG5lc2RheSwgVmVybm9uIHNhaWQsIHdhcyBzcGVudCB3b3JraW5n
IHRoZSAmIzgyMjA7a2lua3MmIzgyMjE7IG91dCBvZiB0aGUgY2FzaCByZWdpc3RlcnMgYW5kIGRl
Y29yYXRpbmcgdGhlIHN0b3JlIGZvciB0aGUgaG9saWRheXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIx
Nzt2ZSBiZWVuIHB1dHRpbmcgdXAgQ2hyaXN0bWFzIGRlY29yYXRpb25zIGFzIGZhc3QgYXMgd2Ug
Y2FuLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+QXQgMTAsMDAwIHNxdWFyZSBmZWV0LCB0aGUgc3Rv
cmUgaXMgcm91Z2hseSBoYWxmIHRoZSBzaXplIG9mIHRoZSBvbGQgbG9jYXRpb24uICYjODIyMDtX
aGF0IHdlIGhhdmUgaXMgdGhlIGJlc3Qgb2YgV2VzdCBQb2ludCwmIzgyMjE7IFZlcm5vbiBzYWlk
LjwvcD48cD5UaGUgc3RvcmUgcHJvbWlzZXMgbW9yZSB0aGFuIDUwIGJyYW5kcyB3aWxsIGJlIGlu
IHN0b2NrIFRodXJzZGF5LCByYW5naW5nIGZyb20gY2hvY29sYXRlcyB0byBwb3RhdG8gY2hpcHMg
dG8gcGFwZXIgcHJvZHVjdHMuIEZpbmQgYSBwcm9kdWN0IGxpc3QgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy53ZXN0cG9pbnRtYXJrZXQuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lndlc3Rwb2ludG1h
cmtldC5jb208L2E+LiBObyB3aW5lIHlldCwgdGhvdWdoOyB0aGUgbGlxdW9yIGxpY2Vuc2UgaXMg
bm90IGV4cGVjdGVkIHRvIGNvbWUgdGhyb3VnaCB1bnRpbCBuZXh0IHdlZWsuIDwvcD48cD5WZXJu
b24gc2FpZCBhbGwgdGhlIG1lcmNoYW5kaXNlICYjODIxMjsgd2l0aCB0aGUgZXhjZXB0aW9uIG9m
IHdpbmUgJiM4MjEyOyB0aGUgc3RvcmUgcGxhbnMgdG8gaW5pdGlhbGx5IG9mZmVyIGlzIG5vdyBv
biB0aGUgc2hlbHZlcy48L3A+PHA+QnV0IHRoZXJlIGlzIHN0aWxsIG1vcmUgd29yayB0byBiZSBk
b25lLCBoZSBzYWlkLCBpbmNsdWRpbmcgYSBzZWNvbmQgcGhhc2Ugb2Ygd29yayB0byBhZGQgZnJl
c2ggYW5kIHByZXBhcmVkIGZvb2QgZGVwYXJ0bWVudHMsIGluY2x1ZGluZyBjaGVlc2VzLCBtZWF0
cywgYmFrZXJ5IGl0ZW1zLCBvdmVuLXJlYWR5IGZvb2RzLCBkZWxpLCBjaG9jb2xhdGUgYW5kIGV2
ZW4gaWNlIGNyZWFtLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSBzdGlsbCB1bmRlciBjb25zdHJ1Y3Rp
b24sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiBObyB0aW1ldGFibGUgaGFzIGJlZW4gc2V0IGZvciBjb21wbGV0
aW9uIG9mIHBoYXNlIHR3by48L3A+PHA+Rm9yIG5vdywgdGhlIHN0b3JlIGhvdXJzICYjODIxMjsg
YWZ0ZXIgVGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBzb2Z0IG9wZW5pbmcgJiM4MjEyOyB3aWxsIGJlIDEwIGEu
bS4gdG8gNyBwLm0uIGRhaWx5IHdpdGggdGhlIGV4Y2VwdGlvbiBvZiBNb25kYXksIHdoZW4gaXQg
d2lsbCBiZSBjbG9zZWQuPC9wPjxwPlZlcm5vbiBzYWlkIHRoZSBzdG9yZSBtaWdodCBvcGVuIHRo
ZSBNb25kYXkgYmVmb3JlIENocmlzdG1hcy48L3A+PHA+Q3JhaWcgV2ViYiBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Y3dlYmJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmN3ZWJiQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciAzMzAtOTk2LTM1NDcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.