All CATEGORIES
☰ Menu

nearly 1,000 gallons of cider flow at fall fundraiser in norton

Nice weather draws crowd to Norton Cider Festival

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: October 2, 2016 - 04:52 PM | Updated: October 3, 2016 - 12:40 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Engelbert Gal, 1, and Sophia Gal, 3, hug each other as they sit on a wagon at the Norton Cider Fest in Norton on Sunday. (Andrea Noall/Special to the Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Man pleads guilty to chaining up, having sex with 14-year-old girl - 9:10 PM

A Minerva man has pleaded guilty in federal court to taking a 14-year-old girl across state lines to his home, where he put her in chains and had sex with her.

Summit County lands $2.9 million in federal funds to clean up lead-contaminated homes - 9:10 PM
ohpolice06cut
Report: Columbus anti-crime program viable despite pushback - 9:09 PM
abramfive06cut
Malcolm’s picks of the week - 6:15 PM
gum05cut_01
Falls woman discovers decade-old certified LeBron James chewed bubble gum among her late mother’s belongings
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next